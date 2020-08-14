За добу понад 1 700 хворих на Covid-19

14.08.2020 16:44

В Україні сьогодні абсолютний антирекорд!  Найбільше нових випадків виявили у Харківській, Львівській та Одеській областях. Ситуація на Дніпропетровщина – стабільна, без стрімких зростань. ДобовИй показник – плюс 28 нових інфікованих на коронавірус. Більшість з них — дніпряни

Ще двадцять вісім мешканців Дніпропетровщини захворіли на коронавірус. П”ять -у Кривому Розі, по три в Нікополі та Павлограді, по одному в Кам’янському та Тернівці. Але найбільша кількість підтверджених випадків у Дніпрі – п”ятнадцять.

По Україні сьогодні добовий показник став абсолютним антирекордом. Тисяча сімсот тридцять два інфікованих. Першість у Харківської області. Тут вже дві доби поспіль кількість випадків більш ніж дві сотні. Прискорились темпи розповсюдження коронавірусу і на Львівщині. В Одеській області сьогодні також антирекорд- сто шістдесят випадків. Ще вчора хворих було на півсотні менше.

В Україні оновили розмежування за карантинними зонами. Києв опинився в жовтій зоні. А це додаткові обмежувальні заходи.

Повертають обмеження й у різні країни Європи. Так, Велика Британія з суботи запровадить 14-денний карантин для всіх, хто прибуває з Франції, тому що рівень зараження коронавірусом там занадто високий. Тим часом вчені продовжують працювати над вакциною від COVID -19. І хоча вона ще не з”явилась на ринку , черга вже вишикувалась. Так ЄС уклала першу угоду з однією з компаній на триста мільйонів доз.

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