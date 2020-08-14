Вироби з лози, вишиті картини та Петріківський розпис

У Дніпрі підбили підсумки обласного фестивалю талантів. Найкращих обирали у чотирьох категоріях. Оцінювали конкурсантів шляхом голосування на сайті та за висновками спеціальної комісії. На участь у фестивалі надійшло майже 200 заявок та переможцями стали лише десятеро найкращих. Усі подробиці – дивіться далі.

Пан Олександр вже сім років займається лозоплетінням. Спочатку це було просто хобі, зараз — на цьому заробляє. Від клієнтів, переконує чоловік, немає відбою. Його талантом захоплюються й у рідній Юр’ївській громаді. Саме там і запропонували Олександру взяти участь у фестивалі. Цей конкурс для чоловіка став першим і вже переможним. Його визнали найкращим у номінації “Лайфхакер”. І не дарма, адже створювати такі витвори — справа кропітка.

Перші місця цьогоріч розподіляли за результатами інтернет-голосування. Претендентів на друге і третє місце обирала комісія. Дещо змінити формат довелося через карантинні обмеження. Та організатори запевняють: те, що фестиваль взагалі відбувся — абсолютне диво.

“Цього року він трошечки звужений. Через COVID, через карантин. Тому що ми зазвичай проводимо у травні-червні цей фестиваль. Проте ми не відмовилися від нього”.

Ця пані — мешканка Гречаноподівської ОТГ. На фестивалі вона представляє роботи 72-річної односелиці Валентини Мисник. Через поважний вік сама майстриня приїхати не змогла, тож привезти вироби до Дніпра згодились сусіди та влаштували цілу виставку. Щоправда, придбати з цього різноманіття нічого не можна.

У 2020-му обласний фестиваль талантів відбувся втретє. І попри карантин, побив минулорічні рекорди. Для участі у конкурсі надійшло близько 200 заяв з майже півсотні ОТГ.