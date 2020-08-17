У Дніпрі запроваджують систему “Безпечна школа”

Електронні класні журнали, сповіщення про прибуття учнів на уроки та пільги на проїзд. Батьки слідкуватимуть за успіхами дітей в режимі онлайн. Просто зі смартфона повідомлятимуть про особливі потреби школяра у харчуванні чи фізичних навантаженнях. Більш детально про інновації — дивіться.

“Безпечна школа” – це система відеонагляду, турнікети на входах, електронні щоденники та класні журнали, а також новий учнівський квиток.

“Зареєструватися можна, заповнивши анкету “Безпечна школа”. Нікуди не треба йти, це можна зробити з комп’ютера або смартфона. Якщо батьки або особи, які їх заміняють, не мають такої змоги, то вони можуть підійти до класного керівника і заповнити анкету у паперовому вигляді.”

Для реєстрації необхідно заповнити дані на сайті dniprosmart.dp.ua та прикріпити фото документа, що підтверджує особу батьків. У системі можна вказати імена родичів чи няні, які забирають дитину. Цим людям дозволять заходити до школи за тимчасовими перепустками.

“За допомогою нової системи ми можемо брати до уваги побажання батьків, пов’язані з художнім та фізичним вихованням дітей, додатковими позашкільними заняттями, екскурсіями, і що вкрай важливо — особливими потребами дітей.”

В електронному кабінеті батьки зможуть переглядати розклад уроків, домашні завдання дітей, у месенджерах отримуватимуть сповіщення про зміни у навчальному процесі. А також, проходитимуть опитування, наприклад, чи задоволені якістю харчування учнів у школі.

“Батьки можуть вказати, чи буде взагалі харчуватися дитина в школі. Скільки разів планує харчуватися, можливо, у неї є дієтичне харчування. Можливо, їй треба двічі харчуватися. У нас у місті понад 50% дітей можуть харчуватися за бюджетні кошти міста.”

До кінця цього року у сімдесяти восьми зі 157 шкіл Дніпра працюватимуть системи турнікетів. Завдяки цьому батьки щодня отримуватимуть сповіщення про прихід дитини до закладу та час, коли вона лишає його.

“Ще один великий аспект — це проїзний. Це картка учнівський білет, який отримає кожен учень Дніпра, буде отримувати безкоштовний проїзд в електротранспорті та 25% знижку в автобусах та маршрутних таксі міста.”

Пільги на проїзд для школярів діятимуть цілорічно, навіть під час канікул. Аби скористатися цими послугами, батьків просять зареєструватися у системі до кінця серпня. Учнівські квитки дітям видаватимуть після 15 вересня.