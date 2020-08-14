Війна зі стихійною торгівлею

У міськраді тривають рейди з пошуку вуличних продавців, які не мають дозвільних документів. За попередньою інформацією на території міста близько сімдесяти точок незаконної торгівлі.

Які штрафи загрожують порушникам, та яку небезпеку можуть нести продукти, придбані у подібних місцях – дізнавався наш Єгор Ромахло.

Це – невеликий стихійний ринок на дванадцятому квартАлі. Тут торгують переважно пенсіонери. Продають врожай з власного городу. Однак закон – один для всіх. Тому інспЕктори з благоустрою просять усіх збирати власні речі.

І тут спрацьовує ефект сарафанного радіо. Усі інші продавці, хоч і з прокльонами та обуренням, але починають пакувати власний товар.

А це вже вулиця Гладкова , на тому ж дванадцятому кварталі. Тут увагу інспЕкторів привернула Катерина Григорівна. Жінка торгує свининою. Документів – каже – немає. Адже м’ясо своє, домашнє.

У інспекції з благоустрою кажуть – штрафу не буде. Пенсіонерів, мовляв, тільки попереджують та просять покинути місце торгівлі.

А от, наприклад, цього продавця баштанних – штрафують. Адже тут повноцінна точка торгівлі з десятками кавунів та динь. Тим більш на руках – жодних документів.

Розмір штрафів за подібні порушення – до тисячі трьохсот гривень. Та відсутність документів – то не єдине, за що варто викорінювати стихійну торгівлю, кажуть у міськраді.

Найбільшу небезпеку точки стихійної торгівлі несуть для самих же покупців. Це підтверджують й у держпродспоживслужбі. Адже ця продукція не проходить жодних перевірок та є потенційно небезпечною. Найнебезпечніші товари, які точно не варто купувати на стихійних ринках, – м’ясо, молочні продукти, яйця та риба.

З початку року інспекторами з благоустрою була складено вісімсот п’ятдесят протоколів за порушення правил торгівлі. Триста з них – лише за минулий місяць.