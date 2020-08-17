Військовий, якого із зони ООС з тяжкими травмами доправили до лікарні Мечникова минулого тижня, нині дихає самостійно. Його вже від’єднали від апарату штучної вентиляції легень. Пораненому зробили кілька операцій. Мечниківці роблять усе можливе, аби повернути бійця до повноцінного життя.

У лікарні Мечникова Олександр з минулого четверга. Поранення боєць отримав у Пісках. Його автівка підірвалась на протитанковій міні. Побратим загинув. А Олександра у тяжкому стані на апараті ШВЛ доправили у Мечникова. Опіки, десятки поранень по всьому тілу, черепно-мозкова травма, уламки у грудній клітині — за життя та здоров’я бійця боролися найкращі фахівці.

Зір бійцю, на щастя, вдалося врятувати. До того ж, зусиллями медиків він зараз самостійно дихає та говорить. Лікарі Мечникова обіцяють зробити усе можливе, аби Олександр якнайшвидше повернувся до родини.

Тим часом ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. За минулу добу обстрілів з боку окупаційних військ зафіксовано не було. Разом з тим, задокументовано порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано. На всіх ділянках фронту також спостерігалася тиша. Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.