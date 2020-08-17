Кілька резонансних ДТП у Дніпрі

17.08.2020 18:13

Смертельна аварія сталася ще вночі — на вулиці Новошкільній кермувальник Мазди збив велосипедиста. На жаль, останній не вижив. За попередньою інформацією, автомобіліст пішов на обгін та просто не помітив чоловіка на велосипеді. Друга ДТП сталася у Таромському. Водій скутера намагався втекти від переслідування та збив інспектора поліції. Правоохоронець відбувся легкими травмами. А вже вдень автотроща з двома іномарками сталася на Старому мосту. Обійшлося без постраждалих, однак машини заблокували рух у бік правого берега.

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