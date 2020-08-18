Допомагають не лише дорослим

Фахівці лікарні Мечникова завітали до навчально-реабілітаційного центру “Горлиця”. У закладі займаються діти від 5 до 18 років, які мають порушення психофізичного розвитку. Деякі з них проживають там протягом усього року. Саме цих вихованців сьогодні обстежували медики.

Максим щойно пройшов обстеження отоларинголога. Хлопцю трохи лячно перед УЗД, тож він сам себе заспокоює.

Обстеження сьогодні проходять дев’ятнадцять вихованців навчально-реабілітаційного центру “Горлиця” для дітей з вадами психофізичного розвитку.

Усі дев’ятнадцятеро – сИроти й в закладі проживають постійно. Диспансеризацію зазвичай проходять раз на пів року. Однак зараз із меддопомогою виникли проблеми.

Обстежити дітей перед новим навчальним роком зголосилися у Мечникова. Привезли чотирьох своїх фахівців, та запросили колегу нейрохірургиню з обласної дитячої лікарні.

Інколи у дітей протікають захворювання, які вони навіть не помічають. Тож і поскаржитись на них – не можуть. Саме тому юних пацієнтів варто ретельно перевіряти на імовірні недуги.

Аби не пропустити хвороби, які не виявлять на огляді, у Мечникова для дітей проведуть додаткові лабораторні обстеження.

Медики кажуть: у разі потреби дітей відправлятимуть на подальше лікування і навіть сприятимуть шпиталізації.