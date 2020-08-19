Екскурсія на сміттєвий полігон

Муніципальне сміттєзвалище Дніпра — найкраще в Україні! Принаймні про таке заявляють представники мерії. Аби довести це, зробили відкриту екскурсію для громадськості та преси. Показували сміттєві полігони, технологію перероблення та розмовляли про сортування. Марко Ручка — продовжить тему.

Сміттєвий полігон Пташина балка. Саме тут посадовці департаменту екології дніпровської міськради вирішили провести екскурсію для дніпрян. Аби показати, як працюють робітники сміттєзвалища, й розвіяти міфи.

Найбільше претензій щодо полігону у тому, що тут регулярно спалюють сміття, стоїть нестерпний сморід й у найближчій окрузі дихати нічим. Але в департаменті екології все це заперечують.

Охочих на власні очі побачити технології перероблення сміття, роботу комунальників, механізм ввозу непотребу виявилось зо два десятки людей. Юлія долучилась до цієї екскурсії, бо піклується про екологію.

Юлія мріє, аби у Дніпрі, як й у більшості великих міст України та світу, почали перейматися питанням сортування сміття.

Тим часом на сміттєзвалищі готуються до заміни території. Одній ділянці, яка вже своє відпрацювала, дадуть, так би мовити, перерву. Засиплють землею та висадять рослинність, аби не зіпсувався ґрунт. А іншу територію вже майже підготували на заміну. Викопали котлован та провели інші підготовчі заходи.

Площа нової черги становитиме приблизно 6 гектар, а весь полігон займає 134 гектари. В день сюди звозять приблизно півтори дві тисячі тонн сміття. Це приблизно 65 вантажівок.