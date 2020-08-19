19 серпня — День пасічника

Хобі, яке переросло у родинний бізнес. Вже близько 30 років сім’я Єрмакових займається бджолярством. Спочатку справою захопився голова родини. А потім долучився і його син. У День пасічника розповімо історію успішного медового бізнесу. Дивіться.

День пасічника родина Єрмакових традиційно святкує роботою. Адже їхня пасіка нараховує близько двох сотень вуликів. Ще дві сотні нині на виїзді. Бджоли збирають нектар з соняшникових полів. Це успішний родинний бізнес. А починалося все як хобі — лише з двох вуликів.

Любов до цієї справи передалася й сину Максиму. Адже він змалку допомагав батьку поратися біля вуликів:

Батько та син кажуть: аби отримати мед, треба дуже постаратися. Адже бджоли можуть хворіти, та й погодні умови не кожного року бувають сприятливі. Наприклад акацієвого меду у цьому році майже не зібрали. Зате є чимало соняшникового та з різнотрав’я. Щоб зібрати мед з вулика, потрібно спершу приспати пильність бджіл димом.

Одну таку рамку бджоли можуть повністю заповнити за тиждень, якщо поблизу є квітуче поле. Загалом з такого вулика за один раз можна зібрати до 40 кілограмів меду. А ще бджолярство спонукає мандрувати Україною.

Для бізнесу закупили отакий автовантажник, аби перевозити вулики сюди, на склад. Де й відбувається викачування меду. Для цього рамки встановлюють у спеціальний прилад.

Завдяки цьому приладу не потрібно довго марудитися з рамками. І вже за кілька хвилин можна відправляти їх до спеціального барабана, де за допомогою відцентрової сили мед викачується зі стільників. Але перш ніж потрапити до споживача, відкачаний мед проходить ще декілька етапів, — розповідає дружина Максима, Анастасія.

Свій інтернет-магазин започаткували у 2016 році, коли зрозуміли, що на ярмарках багато не наторгуєш. Тож знайшли свою нішу на ринку. Особливою популярністю користуються подарункові набори. Найбільше їх замовляють взимку, перед новорічними святами. Тож робота кипить увесь рік. Зараз родина Єрмакових мріє розширити свій бізнес. Кажуть, святкувати день пасічника будуть ще нескоро.