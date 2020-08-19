Збільшення мінімальної зарплатні
З першого вересня мінімальна заробітна плата в Україні може збільшитися до 5 тисяч гривень. А наступного року – зрости ще на півтори тисячі. Підняти її запропонував президент Володимир Зеленський. Відповідний законопроєкт розглянуть на позачерговій сесії Верховної Ради. Експерти пов’язують це рішення з місцевими виборами та попереджають про негативні наслідки. Якщо його таки ухвалять, то підприємцям доведеться підняти вартість товарів та скоротити працівників. Позитивно збільшення мінімальної зарплати відобразиться хіба що на бюджетниках.