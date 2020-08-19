У Дніпрі триває перевірка громадського транспорту

Загальний стан салону, наявність аптечки та необхідних документів.Рухомий склад оглядають майже за двома десятками пунктів. Кожен з них — це певна кількість балів. Якщо не набираєш мінімальної норми, сходиш з маршруту. Тож яких перевізників тестували сьогодні та чи були зафіксовані кричущі порушення — бачили наш Єгор Ромахло.

Вокзальна площа Дніпра. Звідси розпочинають свій рух з десяток маршрутів громадського транспорту. Першим інспектори вирішили перевірити 90-й. Водій помітно нервує.

І, як виявилося, недаремно. Порушень ціла низка.

Це означає, що водій зобов’язаний зійти з маршруту та їхати на базу, аби усунути усі недоліки.

Наступний на черзі маршрут № 152. Тут водій більш контактний. Хоча без порушень також не обійшлося.

Однак, кермувальник все одно впевнений, його транспортний засіб до виходу на маршрут готовий.

З задоволенням та полегшенням зупинили око перевірники ось на цьому спринтері, що курсує маршрутом № 60. За кермом — пані Лариса. Жінка каже, звісно, у салоні не ідеально. Однак робить усе можливе для комфорту пасажирів.

Лариса працює водієм вже двадцять років. Скільки за цей час змінила маршрутів, вже навіть не пам’ятає. Однак до перевірок все одно ставиться відповідально.

Всі данні перевірок інспектори переносять в електронний документ, який можна переглянути на сайті міськради. І, якщо ви помітили порушення, а у таблиці вказано, що перевірки вже давно не було — сміливо звертайтесь у мерію. Й там приймуть рішення — дати перевізнику шанс або розірвати договір.

Загалом за минулий рік міськрада розірвала п’ятнадцять угод з перевізниками. На їхнє місце шляхом конкурсу були обрані нові.