Повне обстеження матерів загиблих бійців провели в обласній лікарні імені Мечникова. На медогляд приїхали двадцять жінок з Нікопольського району. У кожної з них — цілий список діагнозів. Для надання якісної допомоги залучили найкращих фахівців лікарні. Як все відбувалося, бачила наша знімальна група.

Ледь стримуючи сльози Валентина Василівна розказує про свого сина Андрія. 46-річний чоловік пішов захищати країну у 2014-му. Того ж року від ворожих обстрілів й загинув. Болісна втрата сильно вдарила по здоров’ю жінки — почало турбувати серце. У рідному Нікополі якісну медичну допомогу отримати так і не вдалося. Тож сьогодні Валентина Василівна приїхала до лікарні Мечникова на повне обстеження.

Комплексний медичний огляд організували в обласній лікарні для матерів загиблих воїнів із Нікопольського району. Обстежували жінок фахівці різних профілів. У разі необхідності, на місці робили й додаткові дослідження на сучасному обладнанні. Про всяк випадок для пацієнток підготували найкращі палати. Все — аби мами героїв відчули турботу та підтримку.

Ольга Володимирівна в черзі до невролога. Жінку турбують раптові втрати свідомості. Таке почалося після смерті сина. 30-річний Денис загинув разом з побратимами 6 років тому. Автобус з бійцями обстріляли під Нижньою Кринкою. Свого сина пані Ольга згадує з посмішкою, хоча й з тугою у душі. Каже, пишається, бо він — справжній герой.

Комплексна програма обстежень розрахована на усіх членів родин захисників. В майбутньому для них організують госпітальну базу. Найбільший медзаклад буде розташований у лікарні Мечникова. Локально лікуватимуть й у населенних пунктах області.