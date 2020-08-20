Понад 400 мільйонів гривень екологічного податку

Стільки з початку року сплатили підприємства, що шкодять навколишньому середовищу області. Загалом Дніпропетровщина посідає друге місце в Україні за забрудненістю довкілля. Основними платниками є гірно-металургійні компанії Криворіжжя. Прикладом, “АрселорМіталл” щокварталу сплачує сорок сім мільйонів гривень. Кошти від екологічного податку спрямовують до державного та місцевого бюджетів.

“Передбачено, що 55% екологічного податку направляється до спецфонду місцевого бюджету у тому числі до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів ОТГ – 25%, обласних – 20%.”