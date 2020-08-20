У Дніпрі запускають комплексну програму “Безпечна школа”

20.08.2020 18:47

В ній передбачені модулі для дітей, батьків та вчителів. В електронному кабінеті можна переглядати розклад уроків, домашні завдання дітей, оцінки. А у месенджерах отримувати сповіщення про зміни у навчанні. Одна з переваг системи — електронне опитування батьків. Кожен учень отримає новий пластиковий учнівський квиток. Прикладання його до турнікета у школі буде фіксуватися. А батьки отримуватимуть сповіщення — коли дитина прийшла та пішла з навчального закладу.

dniprosmart.dp.ua

“Зареєструватися можна заповнивши анкету “Безпечна школа” на сайті dniprosmart.dp.ua Якщо немає можливості зареєструватися через комп’ютер, ви можете зробити це у школі. Прийти до директора чи вчителя, заповнити паперову анкету.”

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