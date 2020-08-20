В області рекордні + 57 нових випадків COVID-19

В Україні черговий антирекорд. За добу зафіксували більш ніж 2 тисячі нових випадків COVID-19. Найбільша кількість у Харківській області. Там аж 242 інфікованих. На Дніпропетровщині ситуація значно краща. Але число заражених теж росте. За останню добу + 57. Більш детально про ситуацію в регіоні та країні — далі.

За останню добу в області виявили найбільшу кількість хворих з початку пандемії – 57.

Наявність коронавірусу за останню добу підтвердили у 29 мешканців Дніпра та у 19 криворіжан. Занедужали й два жителі Синельниківського району, один – Покровського, по три – Дніпровського та Новомосковського. Попри зростання кількості інфікованих, Дніпропетровщина поки залишається в найнебезпечнішій зоні.

В цілому по Україні зафіксовано новий антирекорд. І ця цифра вражає – за добу дві тисячі сто тридцять чотири хворих на коронавірус. На першому місці Харківщина – понад дві сотні захворілих. В столиці також дві доби поспіль більш як двісті випадків. Потім йдуть Чернівецька, Львівська та Івано-Франківська області. Але епідситуація погіршується майже в усіх регіонах. В МОЗ кажуть, така тенденція через недотримання українцями правил безпеки.

Серед тих, хто захворів на COVID-19 за останню добу, 42 – це військові збройних сил України. Дев’ять з них госпіталізовані.

Щодо навчального року, остаточні рішення будуть прийматись напередодні першого вересня. Точно не зможуть відвідувати школи учні, що в червоній зоні. Зелена навпаки — почне традиційний навчальний рік. Але за умов дотримання правил. Для вчителів вони дещо зміняться.

За інформацією ж департаменту гуманітарної політики Дніпра, в школах міста можливо встановлять різний час початку занять та перерв для класів. Все, аби дотримуватися соціальної дистанції між учнями.