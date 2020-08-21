Напередодні Дня Незалежності у Дніпрі оновили найвищий прапор країни! Аби спустити та підняти гігантське полотно, знадобилося зо пів години та аж 6 робітників. Як часто замінюють прапор та що роблять зі старим — далі розкажуть наші кореспонденти.

9-та ранку, проспект Дмитра Яворницького. Бригадир відчиняє металеві дверцята у флагштоці та починає спуск найбільшого прапора України.

Внизу полотно приймають 5-ро робітників.

Сьогодні усе йде за планом. Хоча буває так, що буквально борються із негодою, розповідають робітники. Усе через гігантські розміри стягу – 10 на 15 метрів.

Чи не пошкоджений? Робітники регулярно оглядають прапор із землі. Зазвичай його замінюють на новий раз на місяць, інколи частіше.

“Один раз прапор розірвало на 2 частини, це було взимку. І один раз взимку він відірвався, але вже зранку бригада замінила його на новий. І зовнішній вигляд не було зіпсовано.”

Кожну заміну фінансують з міського бюджету. Скільки це коштує — чиновники не уточнюють. Полотно повторно не використовують.

Чиновники ж показують, чому прапор все ж треба міняти.

“Ми бачимо, що погода пошкодила — зробила отвір саме там, де кріплення. І під час сильних поривів вітру, він міг просто полетіти або обірватися, або ще щось.”

Заштопати, кажуть, не вийде, бо потім рватиметься частіше. Отож єдиний шлях цієї краси — на утилізацію. Втім, на заміну старому робочі підіймають не гірший. Перехожі у захваті.

Нагадаємо, найвищий стяг України вперше підняли над Дніпром 23 серпня 2018-го, у День Прапору. Тоді на урочистості навіть завітав експрезидент України Петро Порошенко. Висота флагштоку – 72 метри. Це як 25-ти поверховий будинок, вага полотна — приблизно 20 кілограмів.