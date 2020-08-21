У навчальний рік на нових автобусах

10 шкільних “Еталонів” щойно із заводу виділили опорним навчальним закладам різних районів Дніпропетровщини. Це тільки перша партія. До 1 вересня державна субвенція передбачає закупівлю ще 22 машин. Чим відрізняються шкільні автобуси від звичайних — бачили наші журналісти.

Сергій у кабіні цього новенького “Еталону” почуває себе комфортно. Торік його школа вже отримала аналогічний. Тож досвід роботи на такому автобусі у водія є. Про “мінуси” та “плюси” техніки розповідає відверто.

Всередині ж автобус максимально облаштований для перевезення дітей. Тут й паски безпеки на кожному з 27-и місць, та навіть спеціальні кошики для портфелів. Директори опорних шкіл, які й отримали ключі від нової техніки, якістю подарунку задоволені.

Прибули ці автобуси до Дніпра з Чернігова. Вартість одного — близько 2 мільйонів гривень. Гроші на них виділила держава.

“В цьому році буде всього 32 автобуси на суму 50 мільйонів гривень. Ці — до 1 вересня, ми встигнемо роздати їх всі по всіх громадах та районах області.”

Окрім цього, ще 7 автобусів до 1 вересня буде придбано вже коштом обласного бюджету.