В області за останню добу – 21 новий випадок коронавірусу

Вже другу добу поспіль в Україні фіксується понад дві тисячі нових випадків COVID-19. Сьогодні першою в антирейтингу опинилась Чернівецька область, замінивши Харківщину. В нашому ж регіоні за останню добу виявлено 21 новий випадок коронавірусної хвороби. А напередодні комісія з питань техногенно-екологічної безпеки переглянула розподіл областей по зонах. Отже, хто потрапив до червоного рівня і чи посилять карантин в Україні — дивіться далі.

Україна переступила поріг у сто тисяч хворих на коронавірус. Більш того, шкала нових випадків йде у гору. За останні 2 доби — по більш ніж 2 тисячі інфікованих. До того ж COVID-19 помолодшав. Лікарі кажуть, якщо ситуація не зміниться, доведеться міняти стратегію госпіталізації.

В Україні протягом минулої доби з коронавірусом госпіталізували 487 людей, що є рекордом від початку пандемії. Через щоденне зростання хворих в МОЗ вирішили об’єднати лікарні першої та другої хвилі.

Понад тиждень антирейтинг за кількістю хворих очолювала Харківщина. Сьогодні її змінила Чернівецька область. Там більше двох сотень випадків. В нашому регіоні цифра інфікованих більш-менш стабільна. За останню добу плюс 21 інфікований. Вчора стало відомо про новий розподіл населених пунктів по рівнях небезпеки. Дніпропетровщина залишається в зеленій зоні. А от Харківщина — в помаранчевій. До червоної увійшли 14 районів та міст.

Щодо посилення заходів безпеки через постійне зростання інфікованих, то в Міністерстві охорони здоров’я заявили, вдаватись до більш жорстких заходів не будуть. На сьогодні адаптивний карантин виконує необхідну функцію.