Через погіршення ситуації з коронавірусом – уряд заборонив концерти та роботу нічних клубів навіть у “зелених” зонах. Також Міністр охорони здоров”я розповів, які школи не відкриються 1 вересня. Дивіться!

Майже дві тисячі хворих за добу та нові карантинні обмеження. Через погіршення ситуації з коронавірусом – уряд заборонив концерти та роботу нічних клубів навіть у “зелених” зонах. Також Міністр охорони здоров”я розповів, які школи не відкриються 1 вересня. Дивіться!

На Дніпропетровщині за минулу добу ще сорок людей захворіли на СOVID-19. Серед них двадцять дніпрян, чотирнадцять мешканців Кривого Рогу і двоє – з Новомосковська. А також троє з Дніпровського району і один з Магдалинівського. По всій країні за добу додалося ще майже дві тисячі хворих. Одужали вже вісім сотень. Є й нові обмеження, що стосуються всієї території країни:

Також міністерство охорони здоров’я розробило рекомендації для роботи шкіл під час адаптивного карантину. Мінімальне пересування учнів між класами, вимірювання температури у всіх працівників школи перед початком занять, дезінфекція та провітрювання класів. Повний перелік рекомендацій можна дізнатися на офіційному сайті МОЗ.

Також у міністерстві розповіли про організацію навчального процесу у студентів-медиків:

А у лікарнях, де лікують пацієнтів з COVID-19 – заняття заборонені. Нагадаємо, з початку карантину в Україні кількість випадків коронавірусної хвороби сягнула ста дванадцяти тисяч. З них майже дві з половиною – смертельні. А понад пятдесят чотири тисячі людей одужали.