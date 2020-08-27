Де зробити тест на коронавірус

Головне питання для українських туристів, які повертаються з країн “червоної” зони. У Дніпрі ж лише дві державні лабораторії, які мають право зняти вас із обліку самоізоляції.

Проте, є і з десяток приватних, які теж пропонують свої послуги. Кому ж довіритись і скільки це коштуватиме? Дізнавався наш Єгор Ромахло.

Ось так виглядає мобільний додаток для контролю самоізоляції, який кожен турист забов’язаний встановити після повернення з-за кордону. Катерина нещодавно прилетіла з відпочинку, який провела У Чорногорії. Перше, що зробила – завантажила цю програму.

Далі у туриста є сорок вісім годин, аби зробити тест на коронавірус та очікувати на його результат вдома. Або – не робити аналіз та провестИ на самоізоляції два тижні. Катерина обрала перший варіант. Знайти лабораторію у Дніпрі для неї було не важко.

Скільки ж таких лабораторій у Дніпрі, які мають акредитацію для зняття людей з обліку самоізоляції у додатку “Дій вдома”? І наскільки вони перевантажені роботою? Йдемо з”ясовути особисто. Та перш ніж зайти до боксів, де безпосередньо проводять тестування – потрібно захистити себе по максимуму. Маска, гумові рукавички, бахіли та медичний халат. Тепер – можна всередину.

У першій кімнати працюють два спеціалісти. На цьому етапі аналізу, кажуть лаборанти, ризику підхопити ковід-19 – немає.

А от якщо вам було цікаво, як проводиться ПЛР дослідження на коронавірус – ось відповідь. Все відбуваєтсья майже автоматично на цьому високотехнологічному апараті.

Загалом, за один робочий день лабораторія на базі лікарні Мечникова здатна зробити до тисячі аналізів на коронавірус. Якість дослідження підтверджена ліцензією європейського рівня.

Та от приймати аналізи від туристів, які повернулися з-за кордону або людей, які не мають симптомів – тут не поспішають. Й без них – навантаження на лаборантів й так величезне. Адже позачергво на перевірку йдуть аналізи пацієнтів з пневмоніями – які надходять до Дніпра з усієї області. В іншому випадку – доведеться стати у чергу та заплатити майже вісімсот гривень, як приміром, Ольга.

Альтернатива лабораторії лікарні ім. Мечникова- обласний лабораторний центр. А от як працюють приватні установи, які не мають ліцензії? Виявилося – усе дуже просто – як звичайний посередник. Укладают угоду з лабораторією, яка має усі необхідні документи.

Ціна тесту у приватних лабораторіях Дніпра – геть різна. Від дев’ятиста та аж до двох тисяч гривень. У деяких турагентствах аналіз вже почали додавати до вартості усієї подорожі. Та навіть такі бонуси – популярності країнам “червоної” зони серед туристів – не додають.

Наразі в українців є можливість відпочити ще у Єгипті, Чорногорії, Албанії, Болгарії та Хорватії. Однак, влада останньої вже вимагає довідку про виконаний ПЛР-тест. А з першого вересня таку вимогу додає і уряд Єгипту.