Візит президента на Дніпропетровщину 

Велике будівництво на Дніпропетровщині. Президент України завітав до нашої області, аби перевірити якість виконання найбільших проєктів. Зокрема ремонт Криворізької траси та декількох навчальних закладів. А ще Володимир Зеленський повідомив — коли нарешті розпочнеться будівництво аеропорту. Наш Єгор Ромахло знає усі подробиці.

Усім присутнім вимірюють температуру та просять тримати дистанцію. Так виглядає підготовка до зустрічі президента України на ділянці траси Дніпро — Кривий Ріг. Наразі тут ще кипить робота. Обласні чиновники звітують про перші результати.

Загалом за 2020-й на території області відремонтували близько 220 кілометрів доріг. У планах до кінця року — ще майже 30. На все про все з державного бюджету виділили понад 6 мільярдів гривень.

І не дорогами єдиними, — продовжує президент. Запевняє, вже восени в Дніпрі нарешті стартує будівництво нового аеропорту.

Утім, як швидко будівництво аеропорту планують завершити, жодних строків президент не озвучив.