Благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей” продовжує робити добрі справи

Чимало меблів та іграшок сьогодні отримали 16 сімей. Серед них 2 дитячих будинки сімейного типу, а також родини у життєвій скруті. Все, аби покращити життя маленьким дніпрянам. Дивіться.

Ця вантажівка повністю заповнена дитячими меблями від благодійного фонду Марії Пінчук “За дітей”. Шафки, ліжка, тумбочки та столики — тут є все для затишної кімнати. Частину цього добра сьогодні отримає дитячий будинок сімейного типу подружжя Кудрявцевих. Адже тут однією дружною родиною мешкає аж десятеро діток.

Однак дітей найбільше зацікавили не меблі, а повні коробки яскравих іграшок.

Мати-вихователька Надія каже, така допомога дуже своєчасна. Адже вони саме планували зробити нову ігрову зону для малечі.

Однак, це не єдина родина, що отримає сьогодні допомогу благодійного фонду. На подарунки вже чекають вихованці іншого дитячого будинку сімейного типу. Вони радісно та з нетерпінням зустрічають представників фонду. І теж одразу до іграшок.

Нині у родині проживає одинадцятеро дітей. Наймолодшому — сім років, найстаршій Юлії – 16. Дівчина каже, живуть всі дружно, і один за одного горою. А про подарунки від фонду розмірковує практично.

Мати-вихователька цього дитбудинку розповідає, заснували його 8 років тому, коли взяли до себе дітей своїх родичів. За весь час роботи мають вже семеро випускників. А такі меблі їм завжди стануть у нагоді.

Загалом такі якісні дитячі меблі сьогодні отримає ще 14 багатодітних сімей. Список родин формувала служба у справах дітей Самарського району. Вона ж і звернулася до благодійного фонду Марії Пінчук “За дітей” по допомогу.

Таку допомогу Благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей” буде надавати багатодітним сім’ям й надалі. Невдовзі планується ще кілька таких акцій.