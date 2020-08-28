У їхніх руках — сотні життів

Як керувати декількома літаками одночасно та прокладати повітряні маршрути — точно знають українські авіадиспетчери! Нашим кореспондентам вдалося потрапити у святая-святих — Диспетчерський центр Украероруху. В ефірі — фінальний сюжет, присвячений Дню авіації України. Увага на екран!

Дніпровський центр керування польотами — один з чотирьох в Україні. У руках наших фахівців контроль над небом Дніпропетровщини та частково ще шести сусідніх областей та Криму.

На моніторах в диспетчерів — наче зоряна карта.

Замість міст та доріг — тільки аеропорти та віртуальні точки. По них й будують повітряні маршрути. Небо поділене не сектори. За кожен відповідає хтось із диспетчерів.

Переговори з літаками ведуть переважно англійською. Так вимагає регламент, та й пілотам зручніше.

Літаки в небі видно завдяки двом величезним радіолокаторам, що стоять біля Дніпропетровського летовища. Радіус дії ось цього – 450 кілометрів.

До анексії Криму та збиття малазійського Боїнга щодня над Дніпропетровщиною пролітало зо дві сотні літаків. Тепер — у рази менше.

Через пандемію коронавірусу трафік зменшився ще більше, проте роботи диспетчерам вистачає. Між бортами завжди має бути безпечна дистанція, а пілоти мають встигати виконувати команди.

Одночасно у центрі працюють близько двадцяти диспетчерів. За добу вони змінюються тричі. За нормами у кожного близько 8 годин роботи. Заходи безпеки — безпрецедентні.

За тим, щоб у повітрі одночасно не було забагато літаків, слідкує Юлія. Вона інженер Украероруху, а ще — як ви вже впізнали — нова ведуча нашого ранкового шоу. Тож зовсім скоро ви побачите її в ефірі.

Отож, коли подорожуєте літаком, пам’ятайте, яку титанічну працю щохвилини виконують авіадиспетчери, аби ваша мандрівка була безпечною. 11 канал завершує цикл сюжетів до Дня авіації. Ми вітаємо працівників Украероруху, аеропорту та авіакомпаній із професійним святом. Бажаємо їм прихильності погоди, кар’єрних злетів та потужної стресостійкості.