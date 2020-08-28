На трамвайних зупинках з’являться підвищені платформи

У Дніпрі облаштовують підвищені трамвайні платформи для зручності маломобільного населення. Найбільше пощастило пасажирам маршруту №1. Адже перша зупинка по вулиці Воскресенській вже готова. Її зробили під час ремонту Алеї художників. До кінця року в місті побудуть ще одинадцять підвищених трамвайних платформ.

Пані Валентина часто користується трамваєм номер один. На зупинці по вул. Воскресенській вже встигла відчути комфортність нової підвищеної платформи.

Дніпрянин Олександр Шпак пересувається на милицях. Саме для таких містян, як він, такі платформи й потрібні.

Довжина нової платформи 35 метрів, висота — 25 сантиметрів. Вона викладена спеціальною тактильною плиткою.

Перед початком робіт фахівці ознайомились із досвідом тих міст, де такі платформи вже встановлені.

При обладнанні підвищених платформ враховують всі зауваження представників Центру адаптації людей з інвалідністю «Океан добра». До того ж вони входять до складу приймальної комісії. Кожна нова зупинка — це новий досвід.

Перші адреси, де будуть збудовані нові інклюзивні платформи, обрали за зверненнями громадян. Поступово обладнають зупинки й в інших районах міста.