Майже 2,5 тисячі нових випадків за останню добу. Це абсолютний коронавірусний антирекорд в Україні. Дані по Дніпропетровщині також вражають — 67 нових випадків COVID-19. В Міністерстві охорони здоров’я вже заговорили про повернення до жорсткого карантину. Попереджають, якщо люди не дотримуватимуться обмежень, українська медицина просто не впорається. Детальніше про ситуацію дивіться далі.

За останню добу цифри зросли колосально майже в усіх регіонах країни. На Дніпропетровщині 67 нових випадків COVID-19. 42 з них — в Дніпрі. Але лідером антирейтингу стала столиця. На ранок в Києві плюс 251 інфікований.

А по Україні в цілому сьогодні зафіксували абсолютний антирекорд. 2438 хворих на коронавірус за добу. Попереду Харківщина та Тернопільщина. Останні на порозі колапсу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Тернопільської обласної адміністрації Володимир Тpуш.

Вчора спеціальна комісія оновила розподіл країни на кольорові зони. До червоної увійшов 21 адміністративно-територіальна одиниця. В цих населених пунктах 1 вересня діти не підуть до школи, а розпочнуть навчання дистанційно.

Для інших розроблено чіткий алгоритм перебування дітей в закладах. Антисептики та термометрія на вході. Маски на перервах, але без них під час уроків. Та проведення деяких предметів на свіжому повітрі — це вже на розсуд дирекції. А також різний час початку й закінчення занять.

Міністр охорони здоров’я також розповів, що робити, якщо хоча б в одного школяра виявили симптоми коронавірусної хвороби.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко попередив, що Україна може знову вдатись до жорсткого карантину. Адже в разі інфекційного вибуху, не вистачить ані медиків, ані обладнання. Водночас в уряді заявили, що не розглядають такий варіант. Обмежаться адаптивним карантином та локалізацією спалахів хвороби.

Тим часом світ вже зустрічає другу хвилю коронавірусу. І знов закриває свої кордони. Україна також обмежила пересування для іноземців. Але з широким списком винятків.

А Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що пандемія COVID-19 суттєво вплинула на психічний стан мільйонів людей на планеті. Стали більше вживати алкоголь та почастішали суїциди.