Ротація військових

Легендарна 93-я бригада “Холодний Яр” повернулась з зони бойових дій додому. За пів року, що вояки перебували на передовій, бригада втратила дев’ятьох чоловік. Їх, а також інших загиблих, згадали на церемонії вшанування пам‘яті загиблих.

Після піврічної служби на передовій, військові 93-ї бригади повернулись на пункт дислокації, у Черкаське. Зустрічали їх побратими, друзі та ті, хто чекав й хвилювався найбільше — рідні.

Прийшов привітати своїх однокласників й Ігор. Чоловік каже, серед військових є друзі, з яким йде пліч опліч все своє життя.

За цю ротацію легендарна бригада знищила 71 російського окупанта та поранила 130-х. Боротьба була запекла.

На жаль, не обійшлося і без втрат серед наших бійців. За цю ротацію згинуло дев’ять військових та 71-го було поранено. Руслан на війні втратив свого побратима.

Вшановували пам’ять загиблих біля меморіалу. Квіти поклали військові, рідні та представники влади.

На честь повернення бригади додому у Черкаському відкрили казарму покращеного типу. Вона така у частині перша.

Казарма розрахована на 250 військових. Умови досить комфортні. На десятьох жителів два туалети та ванна кімната. Раніше була одна вбиральня на 100 осіб, згадує Валерій. В планах Міністерства оборони збудувати такі самі додаткові корпуси.

Також на святі військові показали гостям свою бойову техніку. Роздивитись виставку міг кожен охочий.

Великокаліберні кулемети, монокуляри нічного бачення, снайперські гвинтівки, та ще багато різновидів автоматичної зброї й бронетехніки представлені на заході. Все, з чим наші військові захищають Україну на сході.

Ілля розповідає про модернізований кулемет Калашнікова, який застосовують в зоні ООС. Хоча зброя не найсучасніша, військових ще не підводила, каже солдат.

Поки прибулі на ротацію військові відпочивають, інші бійці 93-ї бригади продовжують захищати країну від агресора.