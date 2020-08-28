Ремонт флотилії юних моряків

Десятиріччя очікування та три роки ремонту. І ось нарешті вихованці Флотилії моряків та річковиків можуть займатися в комфортних умовах на оновленій тренувальній базі. Що саме змінилося — дізнавалася Софія Куценко.

Вже чотири роки у Флотилії навчається 16-річний Максим. Хлопець тут застав ще розруху та занепад. Та це його не злякало. Адже ще з дитинства він мріє про море. Тож, навіть у тих умовах, опановувати справу — в радість. Зараз же приємних емоцій побільшало, адже тренувальну базу оновили.

Пані Аліна з жахом згадує, в яких умовах ще кілька місяців тому займався її син — вихованець Флотилії моряків та річковиків. Ані належного облаштування, ані бодай якогось натяку на комфорт на базі не було. Тільки гори сміття та брухту. Приводити до ладу навколишню територію завжди намагалися самотужки – залучали до робіт і дітей, і батьків. Та три роки тому Флотилії нарешті пощастило. І ось, нарешті, оновлення — на фініші.

Ремонт прилеглої території тут провели вперше за майже півстоліття. Яскравий причал, оновлене дорожнє покриття та ангар для човнів. Так відтепер виглядає тренувальна база Дніпровської Флотилії”.

Кошти на ремонт виділили з міського бюджету. Кажуть: оновлення проходить у декілька етапів, у кожного — своя вартість. Тому загальну суму поки що обчислити складно. До того ж незавершеним й досі залишається найкоштовніший етап — підняття затонулого корабля. Він перешкоджає вільному доступу до акваторії.

“Його довжина 72 метри. І ми поки що не знайшли тих людей, які могли б його підняти. Туди фахівці занурювалися, переглядали, але він багато років вже знаходиться на дні й сильно замулився”.

І хоча ремонт бази вже завершили, на території ще є багато місць, що потребують оновлення. Але чи візьмуться за них — питання відкрите.