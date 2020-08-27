Комфортні в управлінні та економні

До Дніпра з Німеччини приїхала перша партія трамвайних вагонів. Вони не нові, але фахівці кажуть, працювати зможуть ще не один десяток років.

Зараз трамваї адаптують до наших колій. Перші шість вагонів вийдуть на маршрути вже в День міста.

Двадцять минулого року і стільки ж цьогоріч. Трамвайні вагони Дніпро закупив в місті Лейпциг.

З нетерпінням чекає на нові вагони водій Юрій. За увесь час роботи їздив на різних трамваях. Цими задоволений.

Але перед тим, як вагони вийдуть на маршрути їх адаптують під наші колії.

Крім того, всі трамваї обов”язково перефарбуть у фірмові кольори міста. На це також піде час.

Всі ці вагони, що надійшли з Німеччини, не нові. Там вони проїздили як мінімум двадцять років. Але перед відправкою пройшли модернізацію і знаходяться у відмінному стані.

Фахівці кажуть, німецькі трамваї пропрацюють ще років двадцять. Вони б і далі їздили в Лейпцігу, але там переходять на нові багатосекційні технології. Для Дніпра придбати такі трамваї в рази дешевше, ніж купувати вітчизняні. Перші шість адаптованих вагонів вийдуть на дванадцятий маршрут вже на День міста. До кінця року їздитимуть містом всі двадцять. Також їх запустять на маршрут номер шістнадцять