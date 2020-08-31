Чи готові школи до роботи в умовах карантину?

Ремонти та нові санітарні правила. Навчальний рік стартує вже завтра. Та чи готові школи Дніпра до освітнього процесу в умовах карантину? Міський голова перевіряв особисто. Подробиці від Софії Куценко прямо зараз.

У масках та з антисептиками вже завтра школярі крокуватимуть у новий навчальний рік. Освітній процес тепер значно відрізнятиметься — і не тільки через карантинні обмеження. Подекуди наявні й будівельні зміни. З оновленими стадіонами та утепленим фасадом зустріне учнів дніпровська школа №106. Тут нарешті завершився капітальний ремонт, який тривав два роки.

З відремонтованими санвузлами розпочне навчальний рік школа №15. До повернення учнів підготувалися серйозно — встановили кабінки та оновили сантехніку. А от дезінфекторів у туалетах немає. Обіцяють, що завтра з’явиться рідке мило.

Також тут капітально відремонтували ще і їдальню. Цього року в ній харчуватиметься понад 700 дітей. Усе відбуватиметься згідно з карантинними вимогами.

“Учні початкових класів до 11 години будуть снідати, а старші згідно з перервами, зафіксованими у графіку. Вони будуть заходити парами, по одному. За столами будуть тільки по четверо осіб”.

Аби дітям було не тільки комфортно, але й безпечно, школи забезпечили антисептиками та дезінфікувальними засобами. Кошти на це виділили у міськраді. Наразі навчальні заклади на сто відсотків готові до навчального року в умовах адаптивного карантину.

Нагадаємо, Дніпро знаходиться у зеленій зоні. Тому під час уроків і школярі, і вчителі у кабінеті можуть бути без масок. Вдягати їх потрібно лише при виході із класу.