«Досить забруднювати повітря»! 

З такими гаслами мешканці міста вийшли на мітинг проти шкідливих викидів Дніпровського металургійного заводу, славнозвісної Петрівки. На протест зібралось близько шести десятків жителів районів, які найбільше потерпають від забруднення. Чого домоглися люди, як ситуацію коментують у мерії та що кажуть представники підприємства — дивіться у репортажі Марка Ручки.

Мітингувальники разом з представниками мерії зібрались, аби обговорити викиди шкідливих речовин з Дніпровського металургійного заводу. Символічно з цього підприємства валить чорний дим.

На протест проти забруднення екології вийшли понад 60-и жителів проспекту Івана Мазепи, житлового масиву Західний та інших районів, які найбільше потерпають від викидів заводу.

Пані Валентина 38 років мешкає на проспекті Мазепи. Каже — весь цей час змушена дихати брудним повітрям. Тож і прийшла на мітинг аби висловити своє обурення та вплинути на ситуацію.

Не хоче труїтися їдким димом й Андрій. Чоловік проживає на вулиці Караваєва, що виходить на проспект Мазепи. Каже, тільки-но вітер подує в бік його будинку, одразу стає важко дихати.

“Як тільки вітер повертається в нашу сторону, дихати практично неможливо, я вас запевняю. Крутиться голова, якесь гірке відчуття в горлі і таке інше.”

На мітинг пришли навіть ті, хто з дитинства пам’ятає боротьбу місцевих жителів проти викидів заводу. Лада ще 15 річною дівчиною малювала плакати для протестувальників.

“Цій боротьбі вже дуже багато років. Ось 97-го року був намальований цей плакат. Ми, як і раніше, вимагаємо право на чистий подих, права на подих повітрям, без смороду.”

На заході були присутні представники мерії. Вони активно спілкувались з мітингувальниками та вислуховували їхні пропозиції. Але у підсумку кажуть — у цій ситуації вони майже безсилі.

“Місцеве самоврядування має усі обов’язки перед громадою щодо захисту довкілля, але немає ніяких повноважень, тільки можливість написати запит, скаргу.”

Чим мерія і займатиметься разом з ініціативними громадянами. Тим часом представники заводу запевняють: усіх норм стосовно викидів на підприємстві дотримуються. Та опікуються навколишньою середою.

Та запевняють: системи фільтрації працюють постійно, а підприємство регулярно модернізують. Люди, що мають щастя мешкати поряд з заводом, із таким твердженням не згодні й планують скаржитись на забрудника вже до офісу президента.