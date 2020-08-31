Обов’язково перевірити температуру

31.08.2020 18:38

У департаменті охорони здоров’я Дніпра звернулись до батьків з настановою не відправляти на навчання учнів з ознаками респіраторно-вірусних захворювань. За таких умов дитину треба залишити дома й зв’язатися з сімейним лікарем. Якщо через загрозу COVID-19 батьки категорично не хочуть відпускати чадо до школи, — вони можуть подати заяву на ім’я директора. І дитина вчитиметься дистанційно. Зі своєї сторони в закладах розроблений алгоритм дій на випадок виявлення в учнів коронавірусної інфекції.

“Якщо буде виявлено випадок коронавірусу в учасників освітнього процесу — буде проведено самоізоляцію цього класу на 14 днів і тоді необхідно організувати дистанційне навчання для цієї групи дітей.”

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