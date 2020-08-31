На Дніпропетровщині — сплеск захворюваності на коронавірусну хворобу

За останні три доби — майже 200 випадків. Госпітальні бази області заповнені тяжкими кисневозалежними пацієнтами. По Україні в цілому ситуація з COVID-19 також не вщухає. За останню добу + 2100 інфікованих. Більш детальна інформація по області та країні далі.

На Дніпропетровщині спостерігається зростання кількості коронавірусної хвороби. За минулий вікенд – 130 інфікованих. 20 перебувають в лікарні Мечникова.

“7 з них у реанімації, у дуже важкому стані, 13 – в терапевтичному відділенні, середньої тяжкості, троє одужують.”

В області, так само як і по всій Україні, подовжили карантин до 31-го жовтня. Більш того, внесли деякі корективи в список обмежень.

Завтра школи області відкриють двері для учнів. Держпродспоживслужба напередодні провела перевірки. У 130-и закладах виявили порушення щодо наявності дезінфекційних засобів.

По Україні в цілому за добу зафіксували 2141 випадок COVID-19. Найбільша кількість заражених в столиці. А також Одеській та Харківській областях. В МОЗ заявили, що на лікування хворих на коронавірус виділено понад 15 мільярдів гривень.

Тим часом коронавірус не обирає, кого вразити ані за віком, ані за статусом. Наприклад, у Верховній Раді станом на сьогодні на COVID-19 захворіли 23 народні депутати.