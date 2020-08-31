Жахлива трагедія у Кам’янському

15-річний підліток випадково вистрілив з мисливської рушниці у товариша-однолітка. Хлопець помер на місці. За вбивство через необережність неповнолітньому стрілець загрожує до 5 років за ґратами. Як розгорталися події того вечора та де підлітки взяли зброю — вже з’ясували наші кореспонденти.

Трагедія сталася ось у цьому будинку. 15-річний хлопець разом з товаришем прийшов погодувати тварин до родичів, які поїхали відпочивати. У будинку, побачив рушницю свого дядька, вирішив показати другові й натиснув на курок. Зброя виявилася зарядженою. Куля потрапила товаришеві в голову, підліток помер ще до приїзду швидкої.

Пострілу, який стався близько дев‘ятої вечора, сусіди не чули. Зрозуміли, що сталося лихо, тільки коли побачили на вулиці безліч правоохоронців.

Наразі поліція відкрила два кримінальні провадження — вбивство через необережність та недбале зберігання зброї. Хлопцеві, який випадково вистрілив у друга, загрожує до 5 років за ґратами. Його дядькові, що залишив рушницю на видному місці, — ув’язнення до 3-х років.

“Зброя була зареєстрована, але, на жаль, неналежно зберігалася. Вона мала зберігатися в сейфі. Зброя вилучена та відправлена на експертизу.”

Нині з хлопцем, який випадково застрелив свого друга, працюють психологи. Він перебуває у шоковому стані.