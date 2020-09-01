Захопливі книжки та казкова вистава

До Дніпра приїхала команда українського видавництва літератури для дітлахів. Разом із харківськими волонтерами вони відвідали онковідділення обласної дитячої лікарні. Із собою привезли хороший настрій та цікаві дарунки. Більш детально про зустріч – дивіться.

“Ранкова книготерапія” – це свято та позитивні емоції для дітлахів, які борються з онкологією.

В онковідділенні маленькі пацієнти зазвичай проводять по кілька місяців. Їм вкрай не вистачає спілкування. Через пригнічений імунітет, їм не можна навіть проводити час одне з одним.

Аби трохи розважити пацієнтів, представники видавництва дитячої літератури, разом із харківськими лікарняними клоунами, їздять медзакладами України.

Кілька хвилин, і на очах дітей оживають персонажі казок.

Ще кілька хвилин вистави, й серед дітлахів чується сміх, а на обличчях – сяє посмішка. Казкою насолоджуються усі – від малого до великого.

Наступна зупинка, куди приїде проєкт “Ранкова книготерапія” – Миколаїв. Після – три медзаклади у столиці.