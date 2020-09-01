Захопливі книжки та казкова вистава

01.09.2020 18:15

До Дніпра приїхала команда українського видавництва літератури для дітлахів. Разом із харківськими волонтерами вони відвідали онковідділення обласної дитячої лікарні. Із собою привезли хороший настрій та цікаві дарунки. Більш детально про зустріч – дивіться.

“Ранкова книготерапія” – це свято та позитивні емоції для дітлахів, які борються з онкологією.

В онковідділенні маленькі пацієнти зазвичай проводять по кілька місяців. Їм вкрай не вистачає спілкування. Через пригнічений імунітет, їм не можна навіть проводити час одне з одним.

Аби трохи розважити пацієнтів, представники видавництва дитячої літератури, разом із харківськими лікарняними клоунами, їздять медзакладами України.

Кілька хвилин, і на очах дітей оживають персонажі казок.

Ще кілька хвилин вистави, й серед дітлахів чується сміх, а на обличчях – сяє посмішка. Казкою насолоджуються усі – від малого до великого.

Наступна зупинка, куди приїде проєкт “Ранкова книготерапія” – Миколаїв. Після – три медзаклади у столиці.

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