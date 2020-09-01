10,5 тисяч першокласників Дніпра сіли за шкільні парти

Таки пішли! Попри карантин понад 10,5 тисяч першокласників Дніпра вперше сіли за шкільні парти. Однак, цього року з протиепідемічних міркувань святкових лінійок не було. Як відзначили День знань у найстарішому навчальному закладі нашого міста — знає Вікторія Будзинська.

Восьма ранку. Біля ґанку школи № 3 починають збиратися щасливі батьки з першокласниками. Діти неабияк радіють своїй зустрічі зі школою, адже давно про неї мріяли:

“Я хотів знайти багато друзів і подружитися зі вчителькою, хотів навчитися писати гарно письмові букви, бо вмію писати тільки друкованими. А також хочу вивчити фізику та історію, щоб все-таки розкрити секрет гибелі Титаніку.”

А от батьки найменших школяриків кажуть, до останнього сподівалися — святкова лінійка відбудеться.

Тож замість лінійки святкове фото на ґанку школи з яскравими кульками. Діти усміхаються, а дехто вже й зачекався. Напевно хоче скоріше сісти за парту.

“У нас дуже цікава програма: у нас буде невеличкий квест навіть, ми будемо малювати, вивчати віршики,правила першокласника і спробуємо зробити невеличку екскурсію по школі.”

І от перша вчителька бере малюків за руку та веде всіх до школи. А от батькам до класу — зась. Через карантин. Тож вони виглядають свою малечу у вікно. Загалом у школі навчається понад 700 учнів. Педагогічний колектив з нетерпінням чекає на них у класах. Всі стомилися від дистанційного навчання.

Що до безпеки під час карантину — у навчальному закладі чимало антисептиків. Також навчання класів розпочинається у різний час. Уроки старшої школи з 8:00 ранку, меншої з 9:30.

“Для того, щоб максимально не збігалися перерви, щоб було максимально комфортно і була змога дотримуватися соціальної дистанції. Відпрацьовано схеми руху,ці схеми доведені до класних керівників.”

У школі також взяли до уваги й інші рекомендації МОЗ — аби діти навчалися безпечно. Тож навчальний рік стартував.