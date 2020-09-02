Захистити більше жертв домашнього насильства незабаром зможуть у Дніпрі. Вже навесні у місті з’явиться ще один притулок для жінок. Це буде другий соціальний центр, де дніпрянки зможуть отримати прихисток та психологічну реабілітацію. Більше подробиць дивіться у нашому сюжеті.

Їх б’ють, гвалтують та знущаються. Понад дві тисячі дніпрянок стали жертвами домашнього насильства за останні пів року. І це лише офіційні дані. Вберегтися від катувань можна у спеціальному притулку. Туди жінок приймають разом із дітьми. Термін перебування у реабілітаційному центрі — один рік. За цей час підопічна має розв’язати свої життєві негаразди. Але жінок без дітей поки що прихистити ніде, та у Дніпрі над цим працюють. На базі існуючого закладу вже навесні планують відкрити нове відділення. Кошти на це виділять з міського бюджету.

“На це відділення нам потрібні кошти на його ремонт, облаштування. Ми хочемо, що цей відділення було відкрито раніше, ми хочемо відкрити його до нового року.”

Наразі Дніпро — один з лідерів в Україні у боротьби з домашнім насильством. Підтримує місто у починаннях і фонд ООН. Ініціативу створення притулку для самотніх жінок там розцінюють як серйозний крок. І готові профінансувати частину будівельних робіт.

“Це серйозна відповідальна місія допомогти створити, організувати всі належні умови для того, щоб кожен випадок домашнього насильства не залишався поза увагою”.

Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, отримати допомогу можна у центрі соціальної підтримки дітей та сімей “Мамине щастя”. Із заявками звертатися по буднях з дев’ятої до вісімнадцятої. Телефон зараз на ваших екранах.

ТЕЛЕФОН ПРИТУЛКУ “МАМИНЕ ЩАСТЯ”

09902399785