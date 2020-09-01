Справа про катування дітей

Більше року тривають судові засідання у справі мешканки Дніпра, яку підозрюють у катуванні дітей. Нагадаємо, рік тому в квартирі завучки 89-ої школи поліція виявила хлопчика із зав’язаними очима, прикутого ланцюгом до дивану. Він – один з трьох малюків, що перебували під опікою цієї жінки. Тепер справу розглядає суд. За катування дітей жінці загрожує до десяти років за ґратами. Через карантин громадськість до зали суду не пускають. Однак представники благодійного фонду Марії Пінчук “За дітей” – пильно стежать за судовим процесом. Все, аби були враховані інтереси малечі у цій справі. Так, напередодні мало відбутися чергове судове засідання. Однак, його перенесли.

Продовжити читання