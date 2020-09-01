На околицях Дніпра невідомі викинули тони вживаного одягу та взуття. Місцеві обурені: чому речі не роздали знедоленим? До того ж це наруга над природою! Хто та навіщо міг піти на абсурдний вчинок – наш Владислав Авдієнко провів власне розслідування.

Звичайна лісосмуга поблизу селища Чаплі на околицях Дніпра нещодавно перетворилася на справжній секонд-хенд просто неба.

Запах усього цього — типовий для секонд-хенду. Тобто це далеко не сміття. Ось для жінок вишукані капелюшки та підбори. Для юнаків – модні кросівки. Є тут вироби із наче хутра. А ось у цих кроксів — це, до речі, ортопедичне взуття, воно дорого коштує — підошва чиста, наче тільки-но з магазину.

Різноманіття вражає: верхній одяг, білизна, взуття. На деревах застрягли м’які іграшки та ковзани. Є й сумочки, гаманці, навіть CD-диски та книжки.

Люди, які бачать це лісове звалище — шоковані! Кажуть, це наруга над природою.

Перехожі не розуміють, чому не можна було віддати речі знедоленим?

Хто та навіщо так вчинив? Деякі речі навіть не дістали із пакетів, на них маркування німецькою мовою. Торговельні експерти припускають: це могла бути контрабанда. На частині пакетів наліпки однієї з великих торговельних мереж міста Павлоград. Щоправда, вона закрилася ще 4 роки тому, та й продавала не вживані речі, а продукти.

Чи небезпечне звалище секонд-хенду для природи? Екологи запевняють: усе залежить від того, скільки речі лежатимуть на землі та із чого вони зроблені.

Отож, кажуть в облраді, прибрати речі треба якомога швидше. Це мають зробити органи місцевого самоврядування. Територія, на якій лежать гори одягу, підпорядковується Дніпровській райдержадміністрації. Там пообіцяли розібратися у ситуації. Поки ж у соцмережах масово закликають спалити товар.

“Ні, так робити не можна”, – кажуть експерти. Пожежа в лісі аж ніяк не допоможе екології. А носити ці речі — небезпечно.

Невідоме походження одягу й антисанітарія аж ніяк не відлякують любителів секонд-хенду. Ті, хто дізнався точні координати звалища, по повній набирають дармового одягу та вже прозвали місце клондайком.