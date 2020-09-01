В області + 49 нових випадків коронавірусу

І знов в Україні понад 2 тисячі хворих на COVID-19 за добу. Найбільше в Харківській та Одеській областях. В нашому регіоні – 49 нових лабораторно підтверджених випадків. Більшість інфікованих — з Дніпра. Більше про ситуацію – далі.

На Дніпропетровщині після невеличкого сплеску кількість випадків коронавірусної хвороби пішла на спад. Вчора і сьогодні зафіксували приблизно по півсотні інфікованих. Зараз медики гадають, чи буде чергове зростання після початку навчального року, коли діти пішли до школи. Напередодні всі навчальні заклади отримали чіткі епідеміологічні настанови. А Держпродспоживслужба провела перевірки.

А в Києві закрили одну зі шкіл ще до її відкриття. У двох вчителів тест показав позитивний результат. Тому поки діти навчатимуться дистанційно. За останню добу понад 200 випадків зафіксовано у Харківській та Одеській областях. Їх наздоганяє Львівщина. Загальна кількість хворих по Україні – 2087.

Але за прогнозами й медиків, й уряду найближчим часом кількість хворих на COVID-19 може значно зрости. Аби запобігти цьому, закрили кордони для більшості іноземців.

Врятувати ситуацію може вакцина. Тому найпотужніші лабораторії світу продовжують працювати над її створенням. 74% людей по всьому світу готові зробити щеплення від коронавірусу, як тільки такий препарат з’явиться. Про це свідчить опитування, яке проводила компанія “Ipsos” для Всесвітнього економічного форуму. Найбільшу підтримку щеплення мав Китай, найменшу — росіяни.