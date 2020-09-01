Цілий місяць без газу!

Один з будинків на житломасиві Парус частково відрізали від газопостачання ще на початку серпня. Без блакитного палива залишилося тридцять шість квартир. При цьому людей навіть ніхто не попередив про відключення. Ба більше – не назвали й причини. Однак, з часом від мешканців будинку почали вимагати укладення певної угоди. Наші журналісти зробили запит до Дніпрогазу та вже знають – що до чого.

Кип’ятильник замість чайника. Готувати їжу ж взагалі доводиться ходити у сусідній будинок, до доньки.

Пані Людмила живе у цьому будинку вже 10 років. Кожного дня уважно стежить за цифрами на газовому лічильнику.

Вже майже місяць без газу тридцять п’ять квартир одного з під’їздів за адресою Набережна Заводська сто сорок три А. Нерви у людей — не витримують.

Голова тутешнього ОСББ розповідає — все почалося з приїзду аварійної бригади. Зайшли до під’їзду, мовчки поставили пломбу на газопровід та поїхали.

Голова каже, спершу на його запити у Дніпрогазі відмовчувалися. Потім, заявили — для відновлення постачання потрібно укласти угоду про те, що віднині обслуговування будинкових газопровідних мереж — головний біль самих мешканців. Коштуватиме це по 400 гривень на рік з кожної квартири. Після цілого місяця тортур без блакитного палива люди згодні навіть на це. Та й тут не обійшлося без казусів.

Тобто таке собі замкнуте коло. У самому ж Дніпрогазі розповіли — подачу блакитного палива припинили взагалі не вони. Мовляв, до аварійної служби надійшов виклик з однієї з квартир. Спеціалісти приїхали, та побачили роз’єднані труби.

Аби відновити постачання газу, певний договір все ж потрібен, кажуть у Дніпрогазі. Голова ОСББ має приїхати до них в офіс, який, до речі, все ж працює, хоч і у карантинних умовах.

І вже після підписання паперів газопостачання начебто обіцяють відновити протягом двох днів. 11-й канал продовжуватиме слідкувати за цією ситуацією.