У Дніпрі запрацювала система “Електронний рецепт”

02.09.2020 18:40

Швидко та зручно. У Дніпрі запрацювала система “Електронний рецепт”. Це пілотний проєкт, який реалізували лише у медзакладах нашого міста. Автори програми запевняють — відтепер виписування препаратів відбуватиметься без купи паперів.Декілька кліків на комп’ютері — й рецепт готовий. Детальніше дивіться у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Олена Миколаївна страждає на гіпертонію. Щомісяця жінка відвідує лікаря, аби отримати рецепт з потрібними медикаментами. Сьогодні ж жінка вирішила спробувати електронний варіант рецепту. Й результат їй подобається.

Про зручність програми кажуть й лікарі. Відтепер виписування паперових рецептів відійшло у минуле. Мовляв, так зручніше — й часу на спілкування з пацієнтом лишається більше.

Після складання рецепту, на мобільний телефон пацієнта приходить смс з кодом підтвердження. Тепер аби отримати ліки, треба прийти до аптеки та показати повідомлення провізору.

Ця програма підтримує роботу як зі звичайними пацієнтами, так й з учасниками різноманітних програм — таких як “Доступні ліки”. Загалом за тиждень існування електронного рецепта їм скористалося 5 тисяч дніпрян.

 

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