Постійні антирекорди. Сьогодні їх аж два. Загальна кількість хворих на COVID-19 за добу — це понад 2700. Та кількість госпіталізованих — більше півтисячі. Крім того, щодня зростає число інфікованих лікарів. Саме через це Україна може опинитись в колапсі. Бо лікувати буде просто нікому. Дивіться.

52 випадки COVID-19 за добу зафіксували на Дніпропетровщині. 30 із них – у Дніпрі. Обласні госпітальні бази продовжують приймати хворих на коронавірус. А лікарня Мечникова вирішила навіть відвести цілий корпус під таких пацієнтів.

Показники нашої області дозволяють Дніпропетровщині залишатись в зеленій зоні. Але медики застерігають, кількість хворих росте, тож за тиждень цілком ймовірно, що ми можемо опинитися у жовтій зоні. А дехто — вже там.

Сьогодні за добу зафіксували 2723 нових випадків COVID-19. Лідер антирейтингу — Харківщина, майже 400 інфікованих. У столиці також стрибок нових випадків — за останню добу за 3 сотні. Стрімко росте кількість хворих медиків.

Ситуація з нестачею лікарів вже гостро стоїть і по всій Україні. Про це сьогодні йшлося на брифінгу міністра охорони здоров’я. Хоча, за його словами, необхідним обладнанням на сьогодні лікарні забезпечені.