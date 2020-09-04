52 випадки COVID-19 за добу зафіксували на Дніпропетровщині

04.09.2020 17:11

Постійні антирекорди. Сьогодні їх аж два. Загальна кількість хворих на COVID-19 за добу — це понад 2700. Та кількість госпіталізованих — більше півтисячі. Крім того, щодня зростає число інфікованих лікарів. Саме через це Україна може опинитись в колапсі. Бо лікувати буде просто нікому. Дивіться.

52 випадки COVID-19 за добу зафіксували на Дніпропетровщині. 30 із них  у Дніпрі. Обласні госпітальні бази продовжують приймати хворих на коронавірус. А лікарня Мечникова вирішила навіть відвести цілий корпус під таких пацієнтів.

Показники нашої області дозволяють Дніпропетровщині залишатись в зеленій зоні. Але медики застерігають, кількість хворих росте, тож за тиждень цілком ймовірно, що ми можемо опинитися у жовтій зоні. А дехто — вже там.

Сьогодні за добу зафіксували 2723 нових випадків COVID-19. Лідер антирейтингу — Харківщина, майже 400 інфікованих. У столиці також стрибок нових випадків — за останню добу за 3 сотні. Стрімко росте кількість хворих медиків.

Ситуація з нестачею лікарів вже гостро стоїть і по всій Україні. Про це сьогодні йшлося на брифінгу міністра охорони здоров’я. Хоча, за його словами, необхідним обладнанням на сьогодні лікарні забезпечені.

Теги: , , ,

Інші новини

Диктант просто неба

04.09.2020 17:25

Занедужали у школі вже на другий день навчання

04.09.2020 17:23

Відключили від газу та вимагають грошей! 

04.09.2020 17:18

Шахрайки обікрали пенсіонера

04.09.2020 17:15

Бійців, що отримали опіки на Луганщині, рятують у Дніпрі

04.09.2020 17:06

Відлетіло на ходу й розтрощило вітрину

03.09.2020 18:52

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com