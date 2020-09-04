Бійців, що отримали опіки на Луганщині, рятують у Дніпрі

Двох бійців ООС, що отримали серйозні опіки під час гасіння пожеж на Луганщині, рятують дніпровські лікарі. Гелікоптером військових евакуювали до міського опікового центру 2 дні тому. Найтяжчий – 25-річний Владислав. Полум’ям уражені 50% його тіла — обличчя, шия, тулуб та дихальні шляхи. Вчора медики його прооперували, закрили обгорілі ділянки штучною шкірою. Загроза життю воїна залишається.

Натомість у його побратима опіків значно менше — до 10% тіла. Його стан стабільний. У пресслужбі ООС повідомили: за минулу добу та ранок п’ятниці порушень припинення вогню не зафіксовано, бойових втрат немає, українські військові повністю контролюють ситуацію. Наші воїни продовжують боротися із вогнем поблизу Валуйського, Станиці Луганської, Лопаткіного, Лобачевого, Попасної, Новоолександрівки, Трьохізбенки.