Бійців, що отримали опіки на Луганщині, рятують у Дніпрі

04.09.2020 17:06

Двох бійців ООС, що отримали серйозні опіки під час гасіння пожеж на Луганщині, рятують дніпровські лікарі. Гелікоптером військових евакуювали до міського опікового центру 2 дні тому. Найтяжчий – 25-річний Владислав. Полум’ям уражені 50% його тіла — обличчя, шия, тулуб та дихальні шляхи. Вчора медики його прооперували, закрили обгорілі ділянки штучною шкірою. Загроза життю воїна залишається.

Натомість у його побратима опіків значно менше — до 10% тіла. Його стан стабільний. У пресслужбі ООС повідомили: за минулу добу та ранок п’ятниці порушень припинення вогню не зафіксовано, бойових втрат немає, українські військові повністю контролюють ситуацію. Наші воїни продовжують боротися із вогнем поблизу Валуйського, Станиці Луганської, Лопаткіного, Лобачевого, Попасної, Новоолександрівки, Трьохізбенки.

Теги: , , ,

Інші новини

Диктант просто неба

04.09.2020 17:25

Занедужали у школі вже на другий день навчання

04.09.2020 17:23

Відключили від газу та вимагають грошей! 

04.09.2020 17:18

Шахрайки обікрали пенсіонера

04.09.2020 17:15

52 випадки COVID-19 за добу зафіксували на Дніпропетровщині

04.09.2020 17:11

Відлетіло на ходу й розтрощило вітрину

03.09.2020 18:52

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com