“Новинам” – 25 років! 

Саме у цей день 1995-го року на 11 каналі вийшов в ефір перший випуск головної інформаційної програми Дніпра. Ми поспілкувалися із тими, хто стояв у витоків проєкту. Просто зараз ексклюзивні кадри архівних випусків. Як виглядали “Новини” два десятки років тому та чому приватне телебачення стало переламним моментом у тележурналістиці — Владислав Авдієнко розповість.

Ось так виглядали “Новини на 11 каналі” у далекому 1997-му – через 2 роки після створення програми.

“Мені 23 роки я працюю в Новинах вже два з половиною. Проте, коли в ефір вийшов перший випуск, уявіть, мене навіть не було на світі. 11 канал це найстабільніше та найпотужніше медіа регіону”

Начальник нашого апаратно-студійного комплексу Андрій Мосолов згадує: тоді відео записували не на флешки, а на касети. Якщо з плівкою траплялася якась біда, відновити зняте було неможливо. А монтувати сюжет було в декілька разів довше й складніше.

Якість відео теж не вражає уяву. Зараз навіть простенькі смартфони знімають краще. Проте на той час, розповідає Андрій, про апаратуру, яку мав 11-й — інші тільки мріяли. Ми перші в регіоні отримали найсучасніше обладнання.

11-й – один з перших приватних каналів Дніпропетровщини. Це давало журналістам таку омріяну незалежність від міської та обласної влади, згадує Олена Городецька. Вона, до речі, на 11-му вже більше 23-х років.

Новини починалися з одного журналіста, який за день встигав написати до чотирьох матеріалів, та режисера, який монтував випуск.

З роками професіоналів ставало дедалі більше й зараз — ми редакція із 11 кореспондентів, які щодня тримають вас в курсі найважливіших новин Дніпра та області.

“За ці роки Новини стали іншими — кращими або гіршими — неможливо порівняти. Але вони однозначно інші. Зараз у нас дуже потужна команда журналістів. Я сподіваюся, що наші новини мають свого глядача.”

Ми вітаємо наших кореспондентів, операторів та режисерів монтажу з ювілеєм. А вам — нашим дорогим глядачам — дякуємо, адже щодня рівно о 19:00 обираєте новини на 11-му!