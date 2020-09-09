11 саморобних «лежачих поліцейських» – у звичайному житловому дворі

Десяток насипів з асфальту з’явилися біля одного з будинків на житловому масиві Тополя. Місцеві пояснюють — обурені постійним курсуванням автівок під своїми вікнами, тому й обмежили швидкість руху. Що про це думають водії та чи законно встановлювати такі перепони — наш Єгор Ромахло розкаже.

Справжня смуга перешкод — аж 11 лежачих поліцейських ! Усі вони зненацька зявились у цьому звичайному житловому дворі. Їхати сюди тепер ризикне далеко не кожен водій.

Ці саморобні насипи з’явилися тут з тиждень тому. Відстань між деякими перепонами — не більше 20 сантиметрів. І це не просто незручно, а й буквально небезпечно для автівок.

Та от мешканці двору своїх саморобних лежачих поліцейських захищають! Мовляв, раніше справжня небезпека тут була для людей! Адже перейти дорогу у власному дворі було просто неможливо.

І дійсно – “шумахерів” тут вистачає. Навіть після встановлення десятка перепон.

А прямо за цією самою дорогою — дитячий садок та школа. Й батьки просто бояться залишати дітей без нагляду. Місцеві розповідають — проїжджою частиною їхній двір став зо 5 років тому.

От і Ользі стало небезпечно гуляти з коляскою. Адже жодного варіанту окрім цієї дороги — немає.

Думку мешканців двору розділяють далеко не усі водії. Адже ремонт автівки після таких “американських гірок” – може влетіти у солідну копійчину.

У міськраді ж категоричні — саморобні перепони від мешканців двору є порушенням. Кажуть, обмежувачі швидкості встановлювати можна, утім виключно з дозволу патрульної поліції.

“Вони мають звернутися до патрульної поліції з письмовою заявою, у них є відповідний відділ який займається безпекою руху. Їхні спеціалісти виїжджають на місце, вивчають ситуацію. Якщо це можливо — вони видають дозвіл на встановлення.”

І якщо найближчим часом люди не отримають цей дозвіл, їхні 11 саморобних лежачих поліцейських зрівняють з асфальтом.