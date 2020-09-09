80 нових випадків COVID-19 в області за минулу добу

09.09.2020 18:23

Найбільше — у Дніпрі та Кривому Розі. По Україні в цілому зо 2,5 тисячі нових інфікованих. Очолює антирейтинг столиця. Більш докладно про ситуацію з коронавірусом далі.
На Дніпропетровщині найбільша кількість нових хворих на коронавірус в Дніпрі та Кривому Розі. По одному випадку в Нікополі, Покрові та Павлограді. А ще у 8-и районах області. Найтяжчих везуть в обласну лікарню Мечникова. Зараз тут перебувають 30 пацієнтів з COVID-19.

По Україні сьогодні зафіксували 2551 випадок COVID-19. Київ в лідерах. За останню добу в столиці – 310 нових хворих.

Також до антирейтингового списку увійшли Харківська область, майже три сотні нових інфікованих. А ще Тернопільська. Тут обласний центр увійшов до червоної зони. Втім місцева влада відмовилась закривати навчальні заклади та припиняти роботу транспорту.

За словами міністра охорони здоров’я, цифри щодо коронавірусу поки що невтішні. Але є і позитивні показники. На сьогодні в Україні — один з найменших відсотків летальності від коронавірусу в Європі.

Щодо решти світу, то коронавірус продовжує набирати обертів в різних країнах. І навіть ті, що були для України зеленими, посилюють карантинні заходи. Так Турція вчора анонсувала, що вводять масочний режим навіть на пляжах та у парках.

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