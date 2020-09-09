Мільйон дерев планують висадити 17 жовтня

Мільйон дерев за добу, аби встановити новий рекорд. Саме такі амбітні плани поставили вітчизняні бізнесмени, екологи та активісти. Протягом 17-го жовтня вони планують озеленити всю Україну. Акцію планували провести цьогоріч навесні та через карантин її довелось перенести. Благородну ідею ініціатори запрошують підтримати усіх — бізнес, волонтерів та просто небайдужих містян. Як стати частиною масштабного проєкту у Дніпрі — дивіться у наступному сюжеті.

Мільйон дерев за 24 години. До такого масштабного проєкту організатори підійшли серйозно. Локації вже обрали там, де після висадки дерева братимуть під опіку та обов’язково доглядатимуть. Та список цей ще не остаточний і може доповнюватись новими місцями.

“Парк Сагайдак, парк Хмельницького, Парк пам’яті та примирення, Зелений Гай, сквер на Космічній та парк Придніпровський. Що стосується висадки в області — це Перещепинське лісництво. Також висадка планується на території, де на сьогодні не існує дерев.”

Проєкт з озеленення — частина глобальної ініціативи по всьому світу. Організатори очікують, що у самому Дніпрі вдасться висадити понад тисячу дерев, а о в заповідниках – понад два десятки тисяч. Для акції обирають лише породи, які найбільше підходять для нашої місцевості. Адже головне, щоб саджанці прижились. А це потребує серйозної підготовки.

“Для того, щоб ми не просто провели кількісну акцію, а повесні отримали 50% засохлих дерев. Ми чітко розуміємо відповідно до проєкту утримання, який сортовий склад може бути, який стан саджанців має бути — для якихось 2 роки, для якихось 3-4 літній.”

Окрім покращення екології, організатори прагнуть створити історію колективного успіху українців та покращити імідж самої країни. Тож закликають зробити свій внесок в озеленення і звичайних містян, і представників бізнесу.

Долучитися до акції “Мільйон дерев за добу” можуть усі охочі. Для цього потрібно заповнити онлайн анкету. Більше інформації на сайті проєкту та на сторінці у Фейсбук: Оселення України. Дніпропетровська область.