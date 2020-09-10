Фасадам середмістя потрібен терміновий ремонт

Напівзруйновані піддашки, балкони з оголеною арматурою та ліпнина, що тримається на чесному слові. Після того, як на проспекті Яворницького обвалився фасад, наш Владислав Авдиенко вирушив у рейд містом, щоб перевірити, де інцидент може стовідсотково повторитися. Увага на екран!

Ці жахливі кадри влітку 2019-го зафільмували камери спостереження. На вулиці Михайла Грушевського величезна кам’яна брила падає на 35-річну жінку. Частина фасаду буквально розірвала навпіл її взуття. Сама ж постраждала дивом відбулася легкими травмами.

Ми повернулися на цю локацію, аби перевірити, чи відремонтували аварійний піддашок.

З моменту інциденту минув 1 рік 2 місяці та один тиждень, проте злощасний піддашок не те що не відремонтували — його навіть не обмотали будівельною сіткою.

Перехожі навіть бояться дивитися на те, що звисає над тротуаром.

Їдемо на сусідню вулицю Січових Стрільців. Тут фасади зі зруйнованою ліпниною по обидві боки дороги. Цегла наче висить у повітрі й, таке враження, що тримається на чесному слові. Схожа ситуація за рогом, на вулиці Шевченка. Щоправда, тут перехожих хоча б частково захищає металева сітка.

На сітці видно шматки ліпнини, тобто зверху вже щось падало. І якщо ось тут у вас ще є шанс урятуватися від каменепаду, то вже за метр — нема. Тому що просто над тротуаром звисає балкон з оголеною арматурою.

Уявіть, такі ж руйнування є й на головному проспекті Дніпра — Дмитра Яворницького. Ось такі конструкції ми зафільмували на червоній лінії, усього за пару кварталів від місця, де минулого тижня обвалився фасад. З-під балконів стирчить арматура.

Юрій Кірічек — експерт з будівельних конструкцій. Переглянувши наш відзнятий матеріал, робить висновок: фасадам потрібен терміновий ремонт, є серйозна загроза руйнування.

Або хоча б замотати будівельною сіткою, як робили минулого року після інциденту на Грушевського. Хто відповідатиме, якщо цегла з одного з пошкоджених фасадів таки травмує людину? Юристи твердять — балансоутримувач.

Кому підпорядковані відзняті нами будинки та чи збираються їх хоча б тимчасово обмотати сітками — ми спрямували до міськради інформаційний запит.