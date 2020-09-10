Учнівський квиток — в обмін на персональні дані родини

У Дніпрі розгорівся скандал навколо проєкту «Безпечна школа». Анкети з копіями паспортів та навіть електронні підписи просять у батьків, аби їхні діти отримали перепустку. Кому і для чого потрібна ця інформація, наскільки законні такі анкети й чи варто хвилюватися? Знає Софія Куценко.

Школа — безпечна, а чи захищені персональні дані? У Дніпрі скандал навколо ось таких анкет, які батькам учнів роздали у школах. Аби отримати електронний учнівський квиток, сюди необхідно внести майже усі персональні дані цілої родини.

Місця реєстрації та проживання, номер та серія паспорту, а ще — електронний підпис. Такі дані кожного члена родини необхідно надати міській раді, аби вашій дитині видали електронний учнівський квиток. Персональну інформацію про батьків збирають у рамках нового проєкту “Безпечна школа”. Анкети роздають у кожному навчальному закладі. Батьки обурені: чи не забагато потрібно для створення шкільної перепустки? Своє невдоволення активно висловлюють у соцмережах.

Марина — матір двох школярів. Анкети отримала ще минулого тижня та досі їх не заповнила. Вагається, чи залишати свої дані? Саму ж ініціативу створення електронного квитку підтримує. Це, переконана, додаткова безпека для дітей. Утім, для чого потрібна така аж надто детальна інформація про батьків — не розуміє.

У школах вже фіксують поодинокі випадки відмов від анкетування. Гучних скандалів поки що не було, бо керівництво не наполягає на обов’язковому заповненні бланків. Їхня задача — правильно донести інформацію до батьків.

Навіщо збирають таку детальну інформацію про батьків, у міськраді поки що не уточнюють. Утім переконують: програма цілком безпечна. Особисті дані надійно зберігатимуться в єдиній електронній базі, доступ до якої обмежений.

Юристи ж кажуть, що збір та обробка інформації у цьому випадку — законна. Утім, чи залишати свої персональні дані — особистий вибір батьків. Примушувати ніхто не може.

І хоча надання персональних даних — справа добровільна, наразі невідомо, чи отримають квитки ті учні, чиї батьки не заповнили анкету. Утім юристи наполягають, позбавити вашу дитину прав, які надає надаватиме цей квиток, за законом ніхто не може.