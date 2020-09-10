Допомога від благодійного фонду Марії Пінчук “За дітей”

Допомагати тим, хто потребує підтримки у найважчий період життя. Благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей” спрямував чималий вантаж до дніпровського комунального центру “Мамине щастя”. Цей заклад дає прихисток жінкам, які є жертвами сімейного насильства, або опинилися у складних обставинах. Докладно про це – далі.

Комфорт та затишок, які мають бути у кожній оселі, у центрі “Мамине щастя” допоможуть створити ось ці сучасні та красиві меблі, килимки та іграшки. Все це благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей” спрямовує до єдиного у місті центру, де можуть знайти підтримку жінки у скруті.

Зараз у центрі мешкають сім жінок та дев’ятеро дітей. Серед них й жертви сімейних тиранів, й ті, хто опинився у важких життєвих обставинах.

Завдяки допомозі благодійного фонду Марії Пінчук тут тепер вдасться оновити меблі у кількох кімнатах та наповнити ігрову. Директор центру ледь стримує емоції.

До речі, частину вантажу перехопили просто на вході. Малеча одразу взялася за яскраві конструктори.

Яна зі своїми синочками-близнятами мешкає тут з часу, коли її просто викинули зі зйомної квартири. Маючи дах над головою, жінка може спокійно доглядати малят, які потребують додаткової уваги. Артурчик у центрі став на ніжки й вже бавиться іграшками.

Дуже гарна якість – одразу відзначили матусі, іграшки яскраві та розвиваючі. Це дуже важливо для дітей, яким через стан здоров’я потрібно наздоганяти однолітків у дрібній моториці та розвитку мовлення.

У центрі знають – що означає вчасно подана рука допомоги. Й тому надзвичайно вдячні благодійному фонду Марії Пінчук “За дітей” за небайдужість й увагу.